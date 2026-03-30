Θεσσαλονίκη: Ίχνη στραγγαλισμού φέρει η 59χρονη που εντοπίστηκε νεκρή – Ήταν γυμνή από τη μέση και πάνω

Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτου 59χρονης γυναίκας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μονοκατοικία, φέροντας ενδείξεις στραγγαλισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε από αστυνομικούς στο κρεβάτι του σπιτιού της, στην οδό Αρριανού, ενώ, φέρεται να είχε ζώνη περασμένη στον λαιμό της και ήταν γυμνή από τη μέση και πάνω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση. Τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας συγκλίνουν στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το σενάριο του στραγγαλισμού.

Η 59χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, διέμενε μόνιμα στη Γερμανία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για ολιγοήμερη παραμονή. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σπίτι στο οποίο εντοπίστηκε νεκρή επρόκειτο να το αγοράσει.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα του θανάτου της.