Δήμος Αθηναίων: Στο ΣτΕ το ιστορικό κτίριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου

Ένα ιστορικό κτίριο της Αθήνας, αυτό του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου, που βρίσκεται επί των οδών Σταδίου και Σανταρόζα, περνά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να το παραχωρήσει, ώστε να καλύψει τις όποιες ανάγκες του.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η παραχώρηση γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα ο Δήμος είχε προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του χώρου και είχε τοποθετήσει ανελκυστήρα στο κτίριο.

«Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα, ο Δήμος θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης», ανέφερε ο κ. Δούκας και στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων: «Διαβάζω στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, το ΣτΕ μείωσε τις εκκρεμείς του υποθέσεις κατά 8,4%. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω ώθηση στους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι με την απόφαση αυτή, θα συμβάλλουμε κι εμείς ως Δήμος της Αθήνας προς αυτή την κατεύθυνση, στηρίζοντας τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία του».

Ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος, ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων για το πνεύμα θεσμικής υπευθυνότητας και συνεργασίας, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον υφυπουργό Γιάννη Μπουγά και τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκο.

«Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς μεγαλόψυχη, είναι θεσμικά ορθή, ιστορικά συμβολική και λειτουργικά απαραίτητη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πικραμένος και προσέθεσε: «Με τη χρήση του για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση ενός ιστορικού κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η αναβάθμιση και η ανάδειξη του κέντρου της πόλης, με τη δημιουργία ενός “Πάρκου Δικαιοσύνης”, φιλικό προς τους δημότες και τους επισκέπτες».

Το εμβληματικό κτίριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου είναι ένα από τα πρώτα οικοδομήματα που χτίστηκαν στην Αθήνα το 1834, αμέσως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο. Στέγασε το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο, ενώ αργότερα στον ίδιο χώρο λειτούργησε το Πρωτοδικείο.

Το 1984, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, κηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο. Κατεδαφίστηκαν οι προσθήκες του οικοδομικού τετραγώνου και διατηρήθηκε μόνο το κυρίως διώροφο κτίριο, το οποίο έχει ενσωματωμένο το ισόγειο του αρχικού κτίσματος, αλλά και τη μορφή που απέκτησε το 1932 με την προσθήκη του δεύτερου ορόφου, όταν άρχισε σε αυτό η λειτουργία του Πρωτοδικείου. Σε αυτό το κτίριο πραγματοποιήθηκε το 1951 η πρώτη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη.

Από τις αρχές του 2000 το κτίριο παρέμενε κλειστό και αναξιοποίητο και μόνο το 2021 φιλοξενήθηκε σ’ αυτό η 7η Μπιενάλε της Αθήνας.