Διεθνή ΜΜΕ προτείνουν την Αστυπάλαια για διακοπές και τη χαμηλή σεζόν

Ως ένας ελκυστικός και πολύπλευρος προορισμός που είναι κατάλληλος για διακοπές και εκτός υψηλής σεζόν προβάλλεται η Αστυπάλαια από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.

Ανάμεσα στα δέκα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για αναζωογόνηση off season συγκαταλέγονται τα Δωδεκάνησα και ειδικά η «πεταλούδα του Αιγαίου» σύμφωνα με την γερμανική τουριστική ιστοσελίδα Reisereporter. Το Γαλλικό ψυχαγωγικό μέσο En-Vols.com αποκαλεί την Αστυπάλαια «μυστικό παράδεισο με την πιο φωτογενή Χώρα του Αιγαίου».

Παράλληλα, εκτενές αφιέρωμα δημοσίευσε η Βρετανική εφημερίδα Express που κάνει λόγο για ένα εντυπωσιακό νησί που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τους κοσμοπολίτικους γείτονες της, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει αυθεντική γοητεία, συμπυκνώνει την ουσία των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και εντυπωσιάζει με τα γραφικά σοκάκια, τις ιστορικές εκκλησίες και το εξαιρετικό κάστρο της.

«Τα γαλαζοπράσινα νερά, οι εναλλακτικές δραστηριότητες στη φύση, και το “πάντρεμα” διαφορετικών αρχιτεκτονικών με το ενετικό κάστρο, τους διαχρονικούς μύλους και τα λευκά σπιτάκια να συμβιώνουν αρμονικά στο Αιγαίο» είναι οι βασικοί λόγοι που το Ιταλικό Vanity Fair «υποκλίνεται» στη γοητεία της Αστυπάλαιας και το κατατάσσει στα καλύτερα νησιά της Ελλάδας.

Το πλήθος δημοσιευμάτων συνδέεται με τις προσπάθειες για ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου Αστυπάλαιας που στόχο έχει να αναδείξει διαφορετικές πτυχές του προορισμού όπως τα ιδιαίτερα ιστορικά μνημεία, την γαστρονομία, τις πρωτοποριακές βιώσιμες πρωτοβουλίες, τα activities και την ποιοτική φιλοξενία.

«Η ανταπόκριση των ταξιδιωτών στο κάλεσμα για βιώσιμες και αυθεντικές διακοπές μεγαλώνει. Στόχος μας δεν είναι να προωθήσουμε μόνο ήλιο και θάλασσα αλλά να “φτιάξουμε” νέες μοναδικές αναμνήσεις που μένουν στην καρδιά και το μυαλό των επισκεπτών ώστε να επιστρέφουν στο νησί ξανά και ξανά ως φίλοι», επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ