ΕΛΛΑΔΑ

Διέρρηξαν εξοχικό σπίτι πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στο Αίγιο

Άγνωστοι αφαίρεσαν αναμνηστικό περίστροφο

Διέρρηξαν εξοχικό σπίτι πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στο Αίγιο
DEBATER NEWSROOM

Άγνωστοι διέρρηξαν το εξοχικό ενός πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στο Αίγιο, αφαιρώντας ένα περίστροφο-απομίμηση, που αποτελούσε ενθύμιο από τη θητεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν επίσης φθορές στον συναγερμό και σε άλλα σημεία της οικίας.

Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ

