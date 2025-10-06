Διέρρηξαν εξοχικό σπίτι πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στο Αίγιο
Άγνωστοι αφαίρεσαν αναμνηστικό περίστροφο
Άγνωστοι διέρρηξαν το εξοχικό ενός πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στο Αίγιο, αφαιρώντας ένα περίστροφο-απομίμηση, που αποτελούσε ενθύμιο από τη θητεία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν επίσης φθορές στον συναγερμό και σε άλλα σημεία της οικίας.
Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
