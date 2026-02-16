Διεκόπη η δημοπρασία με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής – Κατέβηκαν από το eBay

Διεκόπη το πρωί της Δευτέρας 16/2 η δημοπρασία στο eBay για τις φωτογραφίες ντοκουμέντα που αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή.

Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε, οι φωτογραφίες που ανέβασε Βέλγος πωλητής και είδαν το φως της δημοσιότητας προκαλώντας τεράστιο ενδιαφέρον, αφαιρέθηκαν από το eBay. Σημειώνεται πως αρχικά η δημοπρασία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 23 Φεβρουαρίου.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, των οποίων ο φωτογράφος δεν είναι γνωστός, φέρεται να προέρχονται από άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, που υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα.

Αναγνωρίστηκαν τα δύο πρώτα πρόσωπα από τις φωτογραφίες

Ήδη, τα πρόσωπα των εκτελεσθέντων της Πρωτομαγιάς του ’44 που απεικονίζονται στις φωτογραφίες έχουν αρχίσει να ταυτοποιούνται μέσω συγγενών τους.

Η εφημερίδα «Τα Νέα» παραθέτει δύο ταυτοποιήσεις, που δημοσιεύονται ύστερα από μακρά διαδικασία διασταυρώσεων.

Στη φωτογραφία όπου οι άνδρες οδηγούνται στο απόσπασμα, ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο, δεύτερος στη διάταξη, είναι ο Βασίλειος Παπαδήμας.

Πρόκειται για τον μεγάλο αδελφό του γνωστού εκδότη και αντιστασιακού, Δημήτρη Παπαδήμα (πέθανε το 2016).

Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909 και εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο.

Στις 6 Αυγούστου 1941, συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες και μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου κι έπειτα της Λάρισας. Τελικά εκτελέστηκε στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Το πρώτο νέο παιδί που φαίνεται να χαμογελά είναι η Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Εργαζόταν σε βιοτεχνία με ζυμαρικά στη Λαμία. Όταν εισέβαλαν οι Ιταλοί στην πόλη, οι Έλληνες συνεργάτες τον παρέδωσαν και τον πήγαν αρχικά στις φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια στο Χαϊδάρι.

Αν και για την ώρα δεν έχει πιστοποιηθεί επισήμως η γνησιότητα αυτών των ντοκουμέντων από την εκτέλεση στο Σκοπευτήριο της Καισαριάνης, κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ζήτησαν την παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε να έρθουν στην Ελλάδα, να εξεταστούν και στη συνέχεια να περιέλθουν στην κατοχή του ελληνικού δημοσίου.