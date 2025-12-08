ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων

Νέα υπηρεσία Quiet Hour για νευροδιαφορετικά άτομα, με μείωση αισθητηριακών ερεθισμάτων καθημερινά και το Σάββατο ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε συνεργασία με την TheHappyAct, οργανισμό με εξειδίκευση σε ζητήματα αισθητηριακής επεξεργασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Για μία ώρα καθημερινά, καθώς και το Σάββατο, από τις 14:00 έως 15:00, τα καταστήματα της ΔΕΗ μειώνουν αισθητά τα οπτικά, ηχητικά και οσφρητικά ερεθίσματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πιο ήρεμο, προβλέψιμο και φιλικό για νευροδιαφορετικά άτομα και τους συνοδούς τους. Η εφαρμογή ξεκίνησε από το κατάστημα Καλλιθέας με τη δημιουργία του πρώτου Quiet Corner και έχει εφαρμοστεί σε 24 καταστήματα συνολικά.

Κατά τη διάρκεια του Quiet Hour, τα καταστήματα ΔΕΗ διαμορφώνονται έτσι ώστε να περιορίζονται τα έντονα αισθητηριακά ερεθίσματα.

Συγκεκριμένα:

Μειώνεται ο φωτισμός, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό

Απενεργοποιούνται ηχητικές πηγές, μουσική και οθόνες

Περιορίζονται θόρυβοι από συσκευές και συστήματα αναμονής

Αφαιρούνται αρωματικοί ή άλλοι οσφρητικοί παράγοντες από τον χώρο

Παράλληλα, οι συνθήκες λειτουργίας προσαρμόζονται σε επίπεδο κίνησης και ροής εξυπηρέτησης, ώστε το περιβάλλον να παραμένει πιο σταθερό και ήρεμο.

Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από εκπαίδευση του προσωπικού από τη TheHappyAct, ώστε οι εργαζόμενοι των καταστημάτων ΔΕΗ να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των νευροδιαφορετικών επισκεπτών και να προσαρμόζουν αντίστοιχα τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.