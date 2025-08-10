Χίος: Μηχανική βλάβη σε πλοίο σημαίας Τουρκίας με 126 επιβάτες
Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Τσεσμέ προς Χίο
Μηχανική βλάβη παρουσίασε το πρωί της Κυριακής (10/8) επιβατηγό πλοίο σημαίας Τουρκίας με 126 επιβάτες, εντός του λιμένα της Χίου.
Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Τσεσμέ προς Χίο.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο σημαίας Τουρκίας τελικά προσέδεσε με ασφάλεια με τη συνδρομή ρυμουλκού.
