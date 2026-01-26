Χειροπέδες σε 45χρόνο για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου κατά του δημάρχου Ελληνικού

Σε σύλληψη ενός 45χρονου διαχειριστή ιστοσελίδας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από μήνυση του δημάρχου Ελληνικού, Γιάννη Κωνσταντάτου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση που υπέβαλε Δήμαρχος τον Νοέμβριο του 2025 κατά αγνώστων και ειδικότερα σε βάρος διαχειριστή ιστοσελίδας, διαχειριστή προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που έβριζε και δυσφημούσε τον Γιάννη Κωνσταντάτο. Ο ίδιος είχε υποβάλλει μήνυση τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ προχώρησε σε ακόμη μία μηνυτήρια αναφορά την Κυριακή (25/1) με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

«Νόμιζαν ότι δεν θα εντοπιστούν, ότι ανώνυμα θα βρίζουν, αλλά τους είχαμε προειδοποιήσει πως δεν θα ξεφύγουν» αναφέρεται σε ανακοίνωση της παράταξης «Ενωμένη Πόλη» του κ. Κωνσταντάτου.

Από την αστυνομική και ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε, σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και την εταιρεία διαχείρισης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 45χρονου ως φερόμενου διαχειριστή της επίμαχης ενημερωτικής ιστοσελίδας καθώς και μίας γυναίκας, ως διαχειρίστριας του προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των εν λόγω email συνεχίζεται.