Χάρις – Τσιτσιπάς 1-2: Προβάδισμα για την Ελλάδα με σούπερ ανατροπή απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε κόντρα στον Μπίλι Χάρις 1-2 με ανατροπή και έδωσε προβάδισμα στην Ελλάδα στην αναμέτρηση απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία για το United Cup.

Ο Βρετανός Μπίλι Χάρις έφερε στα όρια του τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του. O Έλληνας πρωταθλητής δέχθηκε μπρέικ με το “καλημέρα” στον αγώνα και έχασε το πρώτο σετ με 6-4, ωστόσο στο δεύτερο σετ έδειξε την ανωτερότητα του, φτάνοντας με περίπατο (1-6) στην ισοφάριση.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς έδειξε ικανός να απειλήσει το σερβίς του Χάρις με αποτέλεσμα ο αγώνας να οδηγηθεί στο τάι μπρέικ (6-6). Εκεί, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με μίνι μπρέικ μετά από διπλό λάθος του αντιπάλου του.

Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε το σερβίς του, ξέφυγε με 3-0 και έφτασε στη νίκη με 7-4 στο τάι μπρέικ.