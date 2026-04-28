Χάος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά την ανατροπή φορτηγού με μπάζα – Πώς έγινε το τροχαίο (Εικόνες)

Αδιανόητο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με τους οδηγούς να είναι “κολλημένοι” στην κίνηση για αρκετά χιλιόμετρα και πολλή ώρα.

Αιτία για τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα είναι το τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί στο ύψος του Ελληνικού με την ανατροπή φορτηγού που μετέφερε μπάζα, με αποτέλεσμα η κίνηση στο σημείο να γίνεται μετ’ εμποδίων και συγκεκριμένα από μία λωρίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το φορτηγό είχε σηκωμένα τα “πιρούνια” επιχείρησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα, όπου είχε σκοτωθεί ο Παντελής Παντελίδης. Τα “πιρούνια”, όμως, βρήκαν στη γέφυρα, με αποτέλεσμα το φορτηγό να ανατραπεί.

Το φορτίο του φορτηγού έπεσε στον δρόμο, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον οδηγό από την καμπίνα.

Στη συνέχεια, ο οδηγός ηλικίας περίπου 45-50 ετών παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι σε καλή κατάσταση, φέρει ελαφρά τραύματα δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία προχώρησε σε ρυθμίσεις με την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ωστόσο η κατάσταση που είναι απελπιστική.