Χανιά: Σύσκεψη για μέτρα που αφορούν σε έλλειψη νερού

Προκειμένου να εξειδικευθούν τα μέτρα που θα λάβουν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες από κοινού για να επιλυθεί το ζήτημα έλλειψης αρδευτικού νερού στον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χανίων.

Τα μέτρα θα βοηθήσουν για το παρόν, αλλά και για την υπόλοιπη αρδευτική περίοδο και αφορούν την έλλειψη νερού που απειλεί κυρίως τις καλλιέργειες αβοκάντο της περιοχής του Βαρυπέτρου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ‘Αρης Παπαδογιάννης και στελέχη του Οργανσμού, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου Απόστολος Βουλγαράκης, η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ Νίκη Αποστολάκη, συνοδευόμενη από τον Γεν. Δ/ντή Νίκο Γκαζή και μέλη Δ.Σ. των φορέων. Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χανίων και παραγωγοί.

Κατά τη συζήτηση αναδείχτηκε η ανάγκη ακόμα στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους και συμφωνήθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις να διασφαλιστούν οι ανάγκες όλων των χρηστών, μεταξύ των οποίων και του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου για το αμέσως προσεχές διάστημα. Επίσης, συζητήθηκαν συγκεκριμένα έργα που θα δρομολογηθούν άμεσα, με συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ο.Α.Κ. και Τ.Ο.Ε.Β., προκειμένου “να αποφύγουμε μελλοντικά τέτοιου είδους προβλήματα”, όπως τονίστηκε.

Ο κ. Καλογερής ενημέρωσε για την πρόθεση άμεσου καθαρισμού μέρους των φερτών υλικών της Λίμνης Αγυιάς, με πιλοτικό χαρακτήρα, ενώ ζήτησε τη δέσμευση όλων των παριστάμενων για τη διασφάλιση του απαιτούμενου νερού για την προστασία του υδροβιότοπου