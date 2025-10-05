Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Άρπαξαν από γυναίκα 5.000 ευρώ και κοσμήματα μέσω τηλεφωνικής απάτης

Το θύμα τοποθέτησε τη λεία σε κάδο απορριμμάτων

DEBATER NEWSROOM

Θύμα τηλεφωνική απάτης έπεσε γυναίκα στο Χαλάνδρι, όταν άγνωστοι την έπεισαν να παραδώσει 5.000 ευρώ, δέκα λίρες και κοσμήματα άγνωστης αξίας.

Η γυναίκα τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Καλομοίρη, κοντά στο σπίτι της.

