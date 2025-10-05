Χαλάνδρι: Άρπαξαν από γυναίκα 5.000 ευρώ και κοσμήματα μέσω τηλεφωνικής απάτης
Το θύμα τοποθέτησε τη λεία σε κάδο απορριμμάτων
Θύμα τηλεφωνική απάτης έπεσε γυναίκα στο Χαλάνδρι, όταν άγνωστοι την έπεισαν να παραδώσει 5.000 ευρώ, δέκα λίρες και κοσμήματα άγνωστης αξίας.
Η γυναίκα τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Καλομοίρη, κοντά στο σπίτι της.
