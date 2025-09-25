Blue Star Chios: Στο “μικροσκόπιο” βίντεο με τον φρικτό θάνατο του 20χρονου που σφηνώθηκε στην υδατοστεγή πόρτα

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που κατέγραψε τον σοκαριστικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο πλοίο Blue Star Chios.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, το βιντεοληπτικό υλικό κατασχέθηκε και ήδη εξετάζεται από τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, επικρατεί οργή για το νέο ναυτικό δυστύχημα, με τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» να έχουν κηρύξει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας, καλώντας σε συμμετοχή όλα τα ναυτεργατικά σωματεία της χώρας.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί» σημειώνουν, διεκδικώντας αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Το χρονικό της τραγωδίας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης 24/9, ο νεαρός καθαριστής μηχανής που μόλις είχε πιάσει βάρδια, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Στο βίντεο φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται, με αποτέλεσμα να συνθλιβεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Ο άτυχος 20χρονος διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτρουδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», είπε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Η έρευνα για το τραγικό περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη και μερικά από τα ερωτήματα που μένουν ανοιχτά είναι:

-Γιατί μια υδατοστεγής πόρτα λειτουργούσε χειροκίνητα;

-Λειτουργούσαν οι ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις;

-Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας;

-Ποιος ελέγχει πραγματικά την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας στα πλοία;

-Υπήρχε επαρκής εκπαίδευση του 20χρονου για τον χειρισμό των μηχανημάτων;

Εν τω μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios, που συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.