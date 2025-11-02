Αυτά είναι τα 46 καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν από αύριο

Τα ΕΛΤΑ έδωσαν στη δημοσιότητα την λίστα με τα 46 ταχυδρομικά καταστήματα που από αύριο, Δευτέρα (03/11) θα διακοπεί η λειτουργία τους.

Το «λουκέτο» στα εν λόγω καταστήματα (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Δωδεκανήσων) είναι μέρος της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ που θα οδηγήσει στο κλείσιμο 204 καταστήματα συνολικά. Υπενθυμίζεται πως για καταστήματα της περιφέρειας δόθηκε παράταση τριών μηνών πριν διακοπεί η λειτουργία τους.

Πιο αναλυτικά, η λίστα με τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν από αύριο, είναι: