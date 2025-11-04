Αττική: Συνελήφθη 37χρονος που είχε όπλο με γεμιστήρα σε σακίδιο – Οδηγούσε μηχανή

Συνελήφθη 37χρονος που είχε όπλο με γεμιστήρα σε σακίδιο το πρωί της Τρίτης 4/11 για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα στην Αττική.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να κατέχει εντός σακιδίου σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, ένα πιστόλι με γεμιστήρα με -10- φυσίγγια, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Επιπλέον, κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα, καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί το 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονταν σε εκβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.