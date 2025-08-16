Αργολίδα: Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες πυροσβέστες – Ο ένας έσπασε τα πλευρά του μετά από πτώση
Ο ένας εκ των δύο έπεσε σε χαράδρα κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς
Σε σταθερή κατάσταση παραμένουν οι τραυματίες πυροσβέστες από τα συμβάντα σε Πελέη και Ερμιόνη της Αργολίδας.
Οι δύο πυροσβέστες θα παραμείνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, ο ένας για προληπτικές εξετάσεις. Ο δεύτερος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς μετά από πτώση κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς το μεσημέρι της Παρασκευής.
Ο άτυχος άνδρας συμμετείχε ενεργά στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες γλίστρησε και έπεσε σε βραχώδες και απότομο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
