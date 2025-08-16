Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αργολίδα: Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες πυροσβέστες – Ο ένας έσπασε τα πλευρά του μετά από πτώση

Ο ένας εκ των δύο έπεσε σε χαράδρα κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε σταθερή κατάσταση παραμένουν οι τραυματίες πυροσβέστες από τα συμβάντα σε Πελέη και Ερμιόνη της Αργολίδας.

Οι δύο πυροσβέστες θα παραμείνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, ο ένας για προληπτικές εξετάσεις. Ο δεύτερος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς μετά από πτώση κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο άτυχος άνδρας συμμετείχε ενεργά στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες γλίστρησε και έπεσε σε βραχώδες και απότομο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

