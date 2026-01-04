Αργίες 2026: Ποιες μέρες «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο

Το 2026 μπήκε και όσοι προνοητικοί ήδη τσεκάρουν τα ημερολόγια για να δουν ποιες αργίες πέφτουν κοντά σε Σαββατοκύριακα και πότε προκύπτουν τριήμερα ή τετραήμερα.

Για απογοήτευση κάποιων, το 2026 περιλαμβάνει 2 «χαμένες» αργίες που πέφτουν Σάββατο. Παρ’ όλα αυτά, οι μαθητές θα απολαύσουν ένα Πάσχα που προσφέρει σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από την Καθαρά Δευτέρα και τη Δευτέρα του Πάσχα που παραδοσιακά δημιουργούν τριήμερα, φέτος τριήμερο χαρίζει και η Πρωτομαγιά, που πέφτει Παρασκευή.

Δευτέρα πέφτει και η αργία του Αγίου Πνεύματος (1η Ιουνίου), προσφέροντας ξανά τριήμερο διακοπών για τους μαθητές.

Όλες οι αργίες του 2026: