Αργίες 2026: Ποιες μέρες «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο
Δείτε όλες τις αργίες
Το 2026 μπήκε και όσοι προνοητικοί ήδη τσεκάρουν τα ημερολόγια για να δουν ποιες αργίες πέφτουν κοντά σε Σαββατοκύριακα και πότε προκύπτουν τριήμερα ή τετραήμερα.
Για απογοήτευση κάποιων, το 2026 περιλαμβάνει 2 «χαμένες» αργίες που πέφτουν Σάββατο. Παρ’ όλα αυτά, οι μαθητές θα απολαύσουν ένα Πάσχα που προσφέρει σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης.
Πέρα από την Καθαρά Δευτέρα και τη Δευτέρα του Πάσχα που παραδοσιακά δημιουργούν τριήμερα, φέτος τριήμερο χαρίζει και η Πρωτομαγιά, που πέφτει Παρασκευή.
Δευτέρα πέφτει και η αργία του Αγίου Πνεύματος (1η Ιουνίου), προσφέροντας ξανά τριήμερο διακοπών για τους μαθητές.
Όλες οι αργίες του 2026:
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
- Άγιο Πνεύμα: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
- Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις