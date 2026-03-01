Αργίες 2026: Όλα τα τριήμερα και πότε πέφτει το Πάσχα

Μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πολλοί αναζητούν τις επόμενες αργίες του 2026, κοιτάζοντας τα ημερολόγιά τους και ελπίζοντας για ακόμη μια ευκαιρία για ξεκούραση. Η προσοχή πλέον στρέφεται στο Πάσχα και στα επερχόμενα τριήμερα, αναζητώντας «παράθυρα» για να απολαύσουν λίγες μέρες ξεγνοιασιάς.

Η επόμενη αργία είναι η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος πέφτει δυστυχώς μια Τετάρτη. Στη συνέχεια, ακολουθεί το Πάσχα με τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, προσφέροντας ένα τέλειο τετραήμερο για χαλάρωση.

Μετά, η Πρωτομαγιά πέφτει φέτος την Παρασκευή, δημιουργώντας έτσι ένα τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Επιπλέον, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στις 1 Ιουνίου, είναι Δευτέρα και σχηματίζει επίσης τριήμερο με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Αργία είναι και η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου), η οποία φέτος πέφτει Σάββατο, καθώς και η 28η Οκτωβρίου, η οποία συμπίπτει με την Τετάρτη.

Τέλος, τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν την Παρασκευή, με το Σαββατοκύριακο να ακολουθεί.

Οι αργίες του 2026

Μάρτιος

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου (τετραήμερο)

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου (τετραήμερο)

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου (τετραήμερο)

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

