ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Όλα τα τριήμερα και πότε πέφτει το Πάσχα

Η επόμενη αργία είναι η 25η Μαρτίου

DEBATER NEWSROOM

Μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πολλοί αναζητούν τις επόμενες αργίες του 2026, κοιτάζοντας τα ημερολόγιά τους και ελπίζοντας για ακόμη μια ευκαιρία για ξεκούραση. Η προσοχή πλέον στρέφεται στο Πάσχα και στα επερχόμενα τριήμερα, αναζητώντας «παράθυρα» για να απολαύσουν λίγες μέρες ξεγνοιασιάς.

Η επόμενη αργία είναι η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος πέφτει δυστυχώς μια Τετάρτη. Στη συνέχεια, ακολουθεί το Πάσχα με τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, προσφέροντας ένα τέλειο τετραήμερο για χαλάρωση.

Μετά, η Πρωτομαγιά πέφτει φέτος την Παρασκευή, δημιουργώντας έτσι ένα τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Επιπλέον, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στις 1 Ιουνίου, είναι Δευτέρα και σχηματίζει επίσης τριήμερο με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Αργία είναι και η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου), η οποία φέτος πέφτει Σάββατο, καθώς και η 28η Οκτωβρίου, η οποία συμπίπτει με την Τετάρτη.

Τέλος, τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν την Παρασκευή, με το Σαββατοκύριακο να ακολουθεί.

Οι αργίες του 2026

Μάρτιος

  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου (τετραήμερο)
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου (τετραήμερο)
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου (τετραήμερο)

Μάιος

  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Ιούνιος

  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Αύγουστος

  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

  • Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου (τριήμερο)
  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου (τριήμερο)
