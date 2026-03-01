Αργίες 2026: Όλα τα τριήμερα και πότε πέφτει το Πάσχα
Η επόμενη αργία είναι η 25η Μαρτίου
Μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πολλοί αναζητούν τις επόμενες αργίες του 2026, κοιτάζοντας τα ημερολόγιά τους και ελπίζοντας για ακόμη μια ευκαιρία για ξεκούραση. Η προσοχή πλέον στρέφεται στο Πάσχα και στα επερχόμενα τριήμερα, αναζητώντας «παράθυρα» για να απολαύσουν λίγες μέρες ξεγνοιασιάς.
Η επόμενη αργία είναι η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος πέφτει δυστυχώς μια Τετάρτη. Στη συνέχεια, ακολουθεί το Πάσχα με τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, προσφέροντας ένα τέλειο τετραήμερο για χαλάρωση.
Μετά, η Πρωτομαγιά πέφτει φέτος την Παρασκευή, δημιουργώντας έτσι ένα τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Επιπλέον, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στις 1 Ιουνίου, είναι Δευτέρα και σχηματίζει επίσης τριήμερο με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Αργία είναι και η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου), η οποία φέτος πέφτει Σάββατο, καθώς και η 28η Οκτωβρίου, η οποία συμπίπτει με την Τετάρτη.
Τέλος, τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν την Παρασκευή, με το Σαββατοκύριακο να ακολουθεί.
Οι αργίες του 2026
Μάρτιος
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Απρίλιος
- Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου (τετραήμερο)
- Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου (τετραήμερο)
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου (τετραήμερο)
Μάιος
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
Ιούνιος
- Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
Αύγουστος
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
Οκτώβριος
- Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Δεκέμβριος
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου (τριήμερο)
- Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου (τριήμερο)
