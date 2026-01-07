Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Καθαρά Δευτέρα και η Τσικνοπέμπτη

Με την έναρξη του 2026, πολλοί ανυπομονούν για την έναρξη των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων, οι οποίες φτάνουν στο αποκορύφωμά τους την Κυριακή της Αποκριάς. Σε λιγότερο από έναν μήνα, το Τριώδιο ανοίγει, φέρνοντας μαζί του όλα τα παραδοσιακά έθιμα και τις συνήθειες των ημερών.

Η Κυριακή της Αποκριάς

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, γνωστή ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου ανοίγει το Τριώδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Η Κυριακή της Αποκριάς είναι στις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Πότε είναι το Πάσχα

Μετά την Αποκριά, έρχεται το Πάσχα του 2026, το οποίο φέτος θα γιορταστεί ταυτόχρονα από Ορθόδοξους και Καθολικούς. Η Κυριακή του Πάσχα για την Ορθόδοξη Εκκλησία πέφτει στις 12 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία του Πάσχα αλλάζει κάθε χρόνο, καθώς καθορίζεται από την πρώτη Κυριακή που ακολουθεί την πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία.

Αντίθετα, το Καθολικό Πάσχα το 2026 θα εορταστεί στις 5 Απριλίου, δηλαδή μία εβδομάδα νωρίτερα.