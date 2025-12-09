Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας – Κανονικά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, σήμερα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) και 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), στο παραπάνω τμήμα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.