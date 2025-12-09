Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας – Κανονικά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας – Κανονικά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635
DEBATER NEWSROOM

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, σήμερα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) και 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), στο παραπάνω τμήμα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ