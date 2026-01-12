Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για την “φωτοβολίδα που κατέληξε στρακαστρούκα” – Κόντρα Τσατραφύλλια και Μαρουσάκη για τα χιόνια

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ των μετεωρολόγων για την εικόνα του καιρού και την ψυχρή εισβολή που έφερε έντονες χιονοπτώσεις από το βράδυ της Κυριακής (11/1) σε βόρειες και ορεινές περιοχές της χώρας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας άφησε αιχμές αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό της κακοκαιρίας ως πολικής φωτοβολίδας από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη καθώς τα προγνωστικά μοντέλα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ασταθείς ως προς την ένταση των φαινομένων κυρίως στην Αττική έως και μέχρι χθες.

Αναφερόμενος στον όρο που χρησιμοποίησε ο κ. Μαρουσάκης, ο Τσατραφύλλιας μιλάει για “στρακαστρούκα”

Υπενθυμίζεται ότι ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή χαρακτήρισε την κακοκαιρία ως ένα φαινόμενο σύντομης διάρκειας, κάνοντας λόγο για «πολική φωτοβολίδα που θα περάσει γρήγορα».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε τις αντιδράσεις των μετεωρολόγων, οι οποίοι έχουν εκφράσει εμφανώς διαφορετικές εκτιμήσεις για την ένταση και τη διάρκεια του χιονιά.

Σήμερα Δευτέρα (12/01), ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Όπως αναμενόταν, η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα…».

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα, στο Ιόνιο προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές – ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.