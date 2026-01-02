Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Ανεστίδης: «Την Κυριακή ανοίγουμε δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση»

Ανεστίδης: «Την Κυριακή ανοίγουμε δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση»
DEBATER NEWSROOM

Έτοιμοι να μπουν σε συζήτηση με την κυβέρνηση είναι οι αγρότες σύμφωνα με όσα ανέφερε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων, Κώστα Ανεστίδη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στην ΕΡΤ, ο Ανεστίδης τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι «οι αγρότες θα ρίξουμε άγκυρα για να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει ήδη μια επαφή με την κυβέρνηση και ότι οι αγρότες θα ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα κι αν υπάρχει ανταπόκριση θα κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Μέχρι ωστόσο να γίνει αυτό σημειώνει ο κ. Ανεστίδης μπορεί να υπάρξει και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

