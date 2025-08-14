Αναζωπύρωση της φωτιάς στην Καμπή Πρέβεζας – Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο της Αχαΐας

Αναζωπύρωση σημειώνεται στην πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή Πρέβεζας το μεσημέρι της Πέμπτης, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, οι καπνοί στην περιοχή της Πρέβεζας είναι ιδιαίτερα πυκνοί, ενώ επιχειρούν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη της Πυροσβεστικής τύπου Air Tractor, που συνεχίζουν να επιχειρούν για να τη θέσουν υπό έλεγχο προτού επεκταθεί.

Η κατάσταση στα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα

Ενεργές εστίες φωτιάς παραμένουν στην περιοχή Ρωμανού στην Αχαΐα, όμως με σύμμαχο των πυροσβεστικών δυνάμεων, την άπνοια που επικρατεί σήμερα, τα εναέρια μέσα κάνουν στοχευμένες ρίψεις για να τη θέσουν υπό έλεγχο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο νησί του Βορείου Αιγαίου δόθηκε ξανά ολονύκτια μάχη, ενώ στην Πάτρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Μια νέα εστία που ξέσπασε σήμερα στην Ερμιόνη Αργολίδας τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο. Καλύτερη είναι η εικόνα και στις περιοχές της Άρτας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου που δοκιμάστηκαν από τις φλόγες.

«Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Δυτική Αχαΐα. Έκαψε πάρα πολύ μεγάλη έκταση στη δυτική Αχαΐα χθες, όμως, στην Πάτρα είχαμε πρωτοφανείς, πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Όλο το βράδυ έγινε προσπάθεια από την Πυροσβεστική και με τη συνδρομή της Περιφέρειας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, πάνω από 30 μηχανήματα, χωματουργικά, υδροφόρες κλπ. να μην περάσει η φωτιά πέραν του Ρωμανού, είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές της Πάτρας γιατί αν πήγαινε παραπέρα θα είχαμε πραγματικά προβλήματα που δεν θέλω να τα σκέφτομαι» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίωνας Ζαίμης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας μάχη όλο το βράδυ, κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά τόσο στο χωριό Κηπουριές όσο και σε Φυτά, Σπαρτούντα, Χάλανδρα αλλά και Παρπαριά. Χθες βράδυ η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Κηπουριές, σύμφωνα με κάτοικους δεν έχουν καεί σπίτια. Επίσης έφτασε κοντά στο χωριό Παρπαριά, όπου και κατάφεραν να την ελέγξουν. Πάντως, η ατμόσφαιρα σε όλη την γύρω περιοχή της Αμανής είναι αποπνικτική και στο δρόμο από Κατάβαση προς Βολισσό, αφού η άπνοια έχει «καθίσει» τον καπνό.

1.1.3 Υπέρβαση τιμών ποιοτικών παραμέτρων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης θα πρέπει σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας ΠΕ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, όπως:

Διακοπή της υδροδότησης μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την εξασφάλιση των ποιοτικών παραμέτρων εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας με παράλληλη ενημέρωση των κατοίκων και λήψη μέτρων αντιμετώπισης της προσωρινής διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής (τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας νερό ανθρώπινης κατανάλωσης π.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία).

μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την εξασφάλιση των ποιοτικών παραμέτρων εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας με παράλληλη ενημέρωση των κατοίκων και λήψη μέτρων αντιμετώπισης της προσωρινής διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής (τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας νερό ανθρώπινης κατανάλωσης π.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία). Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μετά από κάθε επισκευή σε τμήμα αγωγού να γίνεται υπερχλωρίωση με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και ανάλογο χρόνο παραμονής.

με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και ανάλογο χρόνο παραμονής. Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και την αντιμετώπισή του (αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου, λήψη μέτρων προστασίας της πηγής κλπ.), εφόσον το πρόβλημα είναι γενικευμένο, να εφαρμοσθεί το μέτρο της υπερχλωρίωσης του νερού στη δεξαμενή υδροδότησης και σε όλο του μήκος του συστήματος ύδρευσης με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής, το οποίο στη συνέχεια θα απορριφθεί και μετά να ξεκινήσει η επαναλειτουργία του δικτύου.

Εάν αναφερθούν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, να διερευνηθεί η συσχέτιση της εμφάνισης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με την πρόκληση βλαβών και την εκτέλεση έργων στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

Εφ’ όσον διαπιστώνεται με συνεχείς ελέγχους, ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο και εισροή ξένων σωμάτων, ουσιών κλπ., θα πρέπει οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης σε συνεργασία με τις Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας ΠΕ να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Οι δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης να είναι συστηματικοί, συμπεριλαμβανομένων των τιμών του υπολειμματικού χλωρίου και να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

1.2 Προστασία από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Εξαιτίας του καπνού από την πυρκαγιά, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Αναλυτικότερα στην περίπτωση όπου οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10) στην ατμόσφαιρα υπερβαίνουν την τιμή των 150 μg/m3, προτείνονται τα ακόλουθα:

1.2.1 Συστάσεις προς το γενικό πληθυσμό

Στο γενικό πληθυσμό συνιστάται η αποφυγή κάθε σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και ο περιορισμός του χρόνου παραμονής στο εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Κατά την παραμονή σε εσωτερικούς χώρους συνιστάται να διατηρούνται οι πόρτες, οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα κλειστά.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, οι πυρκαγιές που κατάκαιγαν σχεδόν για δύο 24ωρα τη Ζάκυνθο έκαναν στάχτη 22.490 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών και περίπου 20 κτίσματα μεταξύ αυτών κατοικίες, αγροικίες, αποθήκες και επιχειρήσεις. Από το πρωί επιχειρούν τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία κάνουν ρίψεις συνεχώς, καθώς σε αρκετά σημεία των – ανενεργών πλέον – μετώπων εντοπίζονται αναζωπυρώσεις και αντιμετωπίζονται άμεσα.