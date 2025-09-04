Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε “έφοδο” σε beach bar – Το ερπετό είχε σκαρφαλώσει σε μια ελιά (pics)

Μια ασυνήθιστη και αναπάντεχη συνάντηση είχαν οι θαμώνες ενός beach bar στην Αλόννησο, όταν ένα δίμετρο φίδι εμφανίστηκε δίπλα στα τραπέζια τους. Το ερπετό, χωρίς να δείξει την παραμικρή ενόχληση από την ανθρώπινη παρουσία, έκανε αμέριμνα τη βόλτα του σκαρφαλωμένο σε μια ελιά.

Ο άγνωστος επισκέπτης απαθανατίστηκε από χρήστη της σελίδας «Ερπετά & Αμφίβια Ελλάδας & Κύπρου», με τους ειδικούς να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το είδος του. Ενώ υπήρξε διχογνωμία για το αν πρόκειται για δεντρογαλιά ή έφιο, οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι το ερπετό ήταν ένας έφιος.

Ο έφιος είναι ένα από τα μεγαλύτερα φίδια που συναντάμε στην Ελλάδα και την Ευρώπη, γνωστός για το μεγάλο του μέγεθος και την έντονη παρουσία του στην Αλόννησο.

Είναι ένα ημερόβιο και μη δηλητηριώδες φίδι, εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο, γεγονός που καθησυχάζει όσους βρέθηκαν κοντά του.

Δείτε τις φωτογραφίες: