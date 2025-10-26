Άλλαξε η ώρα τα ξημερώματα – Οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα πίσω

Τα ξημερώματα της Κυριακής (26.10) η θερινή ώρα έδωσε τη θέση της στη χειμερινή, όπως παραδοσιακά συμβαίνει το τελευταίο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα πίσω κι έδειξαν 03:00.

Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή της ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο για μία κοινή πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της, χωρίς ωστόσο, ακόμα, να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».