Αλλαγή ώρας: Μπροστά οι δείκτες την Κυριακή 29 Μαρτίου

Η θερινή ώρα πλησιάζει και θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τα ρολόγια μας για να αξιοποιήσουμε καλύτερα το φυσικό φως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Κάθε χρόνο, η αλλαγή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, και φέτος αυτό θα γίνει στις 29 Μαρτίου. Τότε, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά και δείχνουν 04:00, με αποτέλεσμα να χάνουμε μία ώρα ύπνου αλλά να κερδίζουμε περισσότερη ημέρα φως.

Η πρακτική εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρείται μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όταν τα ρολόγια επιστρέφουν μία ώρα πίσω, επιστρέφοντας στη χειμερινή ώρα. Στόχος της είναι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και η εξοικονόμηση ενέργειας, και συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες, παρά τις συζητήσεις για πιθανή κατάργησή της.

Στις ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά, υπολογιστές και smart watches, η αλλαγή γίνεται αυτόματα. Αντίθετα, τα αναλογικά ή παλαιότερου τύπου ρολόγια πρέπει να ρυθμιστούν χειροκίνητα. Η θερινή ώρα θα διαρκέσει έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Ορισμένες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή: