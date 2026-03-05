Η πρώτη αλλαγή ώρας του 2026 πλησιάζει, καθώς την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου τα ρολόγια μας θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου.

Πότε θα πάνε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου, όταν οι δείκτες δείξουν 03:00, θα τους μετακινήσουμε στις 04:00. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε περισσότερο ηλιακό φως τα απογεύματα και προσαρμοζόμαστε στο ανοιξιάτικο πρόγραμμα.

Ο κύριος λόγος που το μέτρο αυτό διατηρείται είναι η καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Με την εφαρμογή της θερινής ώρας η μέρα «μεγαλώνει», γεγονός που βοηθά σημαντικά στην εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό.

Στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, το σύστημα αυτό εφαρμόζεται για επτά μήνες, ενώ η χειμερινή ώρα επανέρχεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή, πολλές χώρες στην Ασία και την Αφρική έχουν ήδη επιλέξει να σταματήσουν την εναλλαγή των ωρών, διατηρώντας μια σταθερή ώρα όλο τον χρόνο.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η αλλαγή αυτή δεν απαιτεί πλέον ιδιαίτερο κόπο. Οι περισσότερες ψηφιακές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές, ενημερώνονται αυτόματα μέσω του διαδικτύου.

Έτσι, η χειροκίνητη ρύθμιση περιορίζεται μόνο στα λιγοστά αναλογικά ρολόγια που υπάρχουν στα σπίτια μας, υπενθυμίζοντάς μας απλώς πως μπαίνουμε και επίσημα στην καρδιά της άνοιξης.