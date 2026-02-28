Αλλαγή ώρας 2026: Πότε περνάμε στη θερινή ώρα

Οι μέρες έχουν αρχίσει ήδη να μεγαλώνουν και η αντίστροφη μέτρηση για τη μετάβαση στη θερινή ώρα έχει ξεκινήσει. Όπως κάθε χρόνο, η Ελλάδα εφαρμόζει το ευρωπαϊκό σύστημα εναλλαγής θερινής και χειμερινής ώρας, με τους πολίτες να ρυθμίζουν τα ρολόγια τους δύο φορές ετησίως.

Για το 2026, η πρώτη αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου. Στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα κοιμηθούμε μία ώρα λιγότερο, κερδίζοντας όμως περισσότερο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η επόμενη προγραμματισμένη αλλαγή ώρας θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή περίοδο και χαρίζοντας μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες «έξυπνες» συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και ψηφιακά ρολόγια, ενημερώνονται αυτόματα, αρκεί να είναι σωστά επιλεγμένη η ζώνη ώρας και να υπάρχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Έτσι, οι μόνες ρυθμίσεις που θα χρειαστεί να κάνετε χειροκίνητα αφορούν τα αναλογικά ρολόγια, τις ηλεκτρικές συσκευές όπως ο φούρνος, τα ξυπνητήρια ή τα ρολόγια στο αυτοκίνητο.

Γιατί εφαρμόζεται η αλλαγή ώρας

Η εναλλαγή θερινής και χειμερινής ώρας ισχύει ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θερινή ώρα τίθεται σε ισχύ την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ενώ η επιστροφή στη χειμερινή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Βασικός σκοπός του κοινού αυτού μέτρου είναι να διατηρείται ο συγχρονισμός στις μεταφορές, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και γενικότερα στην οικονομική δραστηριότητα, ώστε να υπάρχει ενιαίο χρονικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Ένωση.

Ωστόσο, η μεταβολή της ώρας δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον οργανισμό. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν συμπτώματα παρόμοια με ήπιο «τζετ λαγκ», όπως κούραση, υπνηλία ή δυσκολία συγκέντρωσης. Συνήθως απαιτούνται από λίγες ημέρες έως και δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως το βιολογικό ρολόι, μέσα από σταδιακή προσαρμογή του ύπνου και της καθημερινής ρουτίνας.