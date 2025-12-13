Αίγιο: Ασφαλιστής στο νοσοκομείο μετά από επίθεση από πρώην παίκτη ριάλιτι – «Με παραμόνευε και με χτύπησε στο πρόσωπο»

Ένας ασφαλίτης στο Αίγιο κατέληξε στο νοσοκομείο, επειδή, όπως καταγγέλλει, την Τετάρτη (10/12), δέχτηκε από τον γνωστό πρώην παίκτη ριάλιτι Χ.Α..

Μιλώντας στο Mega το θύμα, αναφέρει: «Με αντικείμενο με χτύπησε, νομίζω εργαλείο ήταν. Το κράταγε κρυφά πίσω του».

Σύμφωνα με τον ασφαλιστή, ο φερόμενος ως δράστης είχε παλαιότερη εκκρεμότητα αποζημίωσης των περίπου 200 ευρώ, την οποία δεν έλαβε ποτέ. Όπως υποστηρίζει, αυτή ήταν η αφορμή για να του κρατήσει κακία. «Αυτός είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ, 200€ κάτι τέτοιο, και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε. Δεν αποζημιώθηκε από δική του υπαιτιότητα, όχι δική μου», σημειώνει.​

Ο ασφαλιστής καταγγελία του αναφέρει ότι κάποιος άγνωστος επανειλημμένα του προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητα του, σκίζοντας τα λάστιχα με σουβλί τέσσερις φορές σε έναν μήνα, μέχρι που αυτή την φορά τον εντόπισε επί τόπου. «Μου έσκαγε τα λάστιχα με σουβλί, 4 φορές έχει γίνει τον τελευταίο μήνα. Αυτήν τη φορά τον έπιασα επ’ αυτοφώρω», περιγράφει.​

Η επίθεση στο Αίγιο

Το θύμα λέει ότι μιλούσε στο τηλέφωνο με τον ξάδελφο του και του έλεγε «πάλι το έκανε», ενώ προσθέτει ότι «ο δράστης παραμόνευε να κλείσω το τηλέφωνο». «Μόλις το έκλεισα, ήρθε κοντά μου αιχμηρό αντικείμενο μου λέει “θα σε ….”», αναφέρει, περιγράφοντας ότι τον ρώτησε αν ήταν εκείνος που προκάλεσε τη ζημιά, αλλά εκείνος το αρνήθηκε.​

«Και με το που σκύβω να κοιτάξω το λάστιχο, τις τρύπες, έρχεται κοντά μου με κρυμμένο το δεξί χέρι και με χτύπησε στο πρόσωπο», λέει ο ασφαλιστής, εξηγώντας ότι το χτύπημα προκάλεσε κάταγμα στο οστό της μύτης, πολύ κοντά στο μάτι, σημείο στο οποίο θα γίνει η χειρουργική επέμβαση.

«Έχει επηρεάσει την όραση σε ένα σημείο γιατί βλέπω θολά. Θα μου προκαλέσει στο μέλλον ζημιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.