Η συγκλονιστική ιστορία του αλόγου «Μαριάνθη», που παρέμεινε αβοήθητο στην Αιδηψό για εβδομάδες, συγκλονίζει τις καρδιές. Το άλογο, το οποίο είχε μείνει μόνο του μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του, βρέθηκε σε άθλια κατάσταση από τα μέλη του σωματείου «Athens Happy House».

Η κατάσταση της υγείας του ήταν τραγική, καθώς το ζώο είχε απομείνει σχεδόν σκελετωμένο και παγιδευμένο σε ένα οικόπεδο. Η ιστορία του έγινε γνωστή όταν μια κοπέλα, η Μαριάνθη, ειδοποίησε το σωματείο για την κακή υγεία του αλόγου. Όταν τα μέλη του σωματείου έφτασαν στην Αιδηψό, σοκαρίστηκαν από την εικόνα του άλογου που μόλις και μετά βίας ζούσε.

«Όταν είδα τη φωτογραφία, δεν μπορούσα να το πιστέψω, έμοιαζε με έναν ζωντανό σκελετό με δύο μάτια που με κοιτούσαν», ανέφερε μέλος του σωματείου.

Μετά από τρεις ημέρες προσπαθειών, κατάφεραν τελικά να οργανώσουν τη μεταφορά του άλογου στην Αθήνα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, καθώς η Μαριάνθη ήταν αδύναμη και έπασχε από θλάση, που την εμπόδιζε να σταθεί στα πόδια της. Παρά τις δυσκολίες, το άλογο μεταφέρθηκε τελικά στο Athens Happy House.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσει, αλλά θα προσπαθούμε συνεχώς να την δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευόμασταν ως παιδιά», δήλωσαν οι υπεύθυνοι του σωματείου, προσπαθώντας να την αποκαταστήσουν και να της δώσουν μια νέα ευκαιρία στη ζωή.