Αγρότες: Έκαναν τούρτα έκπληξη σε αστυνομικό που είχε γενέθλια (Βίντεο)

Μία διαφορετική αλλά τελείως ανθρώπινη στιγμή εκτυλίχθηκε στο μπλόκο των αγροτών στο τελωνείο Εξοχής στο Κάτω Νευροκόπι.

Σύμφωνα με βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου οι αγρότες έκαναν τούρτα έκπληξη σε μία γυναίκα αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την υποδιοικήτρια του τοπικού αστυνομικού τμήματος που πέρασε τα γενέθλιά της στο μπλόκο και δέχθηκε ευχές, εμφανώς συγκινημένη. Η ίδια ευχήθηκε στους αγρότες «να είναι γεροί» και «να τελειώσουν γρήγορα όλα αυτά με θετικό τρόπο για εσάς».

Οι αγρότες με τη σειρά τους την ευχαρίστησαν για τη στάση της, καθώς βρίσκεται στο πλευρό τους και μεριμνεί για την ασφάλειά τους.

Δείτε εικόνα από το σημείο: