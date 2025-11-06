Αγωνία για τους κατοίκους στα Βαλτόνερα Φλώρινας – Σε κίνδυνο το χωριό από μεγάλη κατολίσθηση, έκκληση για εκκένωση

Ανησυχία επικρατεί στο χωρίο Βαλτόνερα της Φλώρινας, καθώς το 2017 μία μεγάλη κατολίσθηση κατέστησε την περιοχή επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα, από την κατολίσθηση έχουν προκληθεί ρήγματα, ενώ ήδη από τις 7 Νοεμβρίου 2017 υπάρχει εισήγηση για την σταδιακή εκκένωση του χωριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Έχουν πει από το 2017 να φύγουν οι άνθρωποι και μέχρι σήμερα, το 2025, δεν έχει γίνει τίποτα. Αν δεν έρθει η πολιτεία να κηρύξει απαλλοτρίωση, να πάρουν οι άνθρωποι χρήματα για να μετεγκατασταθούν, πως θα φύγουν από εκεί;».

«Πριν από 15 ημέρες είχαμε την πτώση μίας μεγάλης περίφραξης, η οποία είναι 13 μέτρα μήκος και 3 μέτρα ύψος, και ήταν απέναντι από στάση σχολικού λεωφορείου. Εκεί πολύ συχνά βρίσκονται παιδιά. Αν βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί τι θα λέγαμε σήμερα, όταν υπάρχει έγγραφο από το 2017 που διατάσσει την εκκένωση;», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως το σχολείο του χωριού δεν λειτουργεί και οι 8 μαθητές του μεταβαίνουν με ταξί σε σχολείο σε διπλανό χωριό.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι του χωριού, πολλοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν την περιοχή γιατί κινδυνεύουν οι οικογένειές τους.

«Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η άμεση απαλλοτρίωση και να φύγει η κόκκινη ζώνη. Υπάρχουν 6 μελέτες και λένε το ίδιο πράγμα. Ζητάμε την βοήθεια της πολιτείας. Όταν ήρθε ο κος Τριαντόπουλος το έκανε σαφές το θέμα: ‘μη ζητάτε μετεγκατάσταση, θα αργήσει πολλά χρόνια’», λένε.