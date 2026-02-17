Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της γνωστής τράπερ Guetto Queen – Τι καταγγέλλει η ίδια (Βίντεο)

Τον τρόμο βίωσε η γνωστή τράπερ Guetto Queen καθώς άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τα ξημερώματα της Κυριακής 15/2 κάτω από το σπίτι της.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 η Guetto Queen πριν τον εμπρησμό στο αυτοκίνητο της δεχόταν απειλές από άτομα που γνώριζε. Μάλιστα, στο βίντεο που παρουσιάστηκε φαίνεται το όχημα να είναι τυλιγμένο στις φλόγες, ενώ υπήρξαν και ζημιές και σε άλλα οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα ξημερώματα της Κυριακής δέχθηκα μια απρόκλητη επίθεση. Εγώ ποτέ δεν έχω πειράξει κάποιον με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω καμία τέτοια πράξη» υποστήριξε αρχικά για να προσθέσει:

«Εκείνη την ώρα ήμουν σε μεγάλη σύγχυση και κατέθεσα κάποια πράγματα για να μην πάρω στον λαιμό μου κάποιον που δεν φταίει, ενώ έκατσα στη συνέχεια και σκέφτηκα και τα είπα όλα τα άλλα στις Αρχές. Απευθύνθηκα κατευθείαν στην Δικαιοσύνη δίχως δεύτερη σκέψη και είπα για όσους θεωρώ ύποπτους. Από τύχη δεν θρηνούμε θύματα, γιατί ακούστηκαν πολλές εκρήξεις και η φωτιά έφτασε στους πρώτους ορόφους των κτιρίων που είναι δίπλα στο όχημα. Έχω να αντιμετωπίσω πολλά προβλήματα».