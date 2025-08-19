Άγιος Παντελεήμονας: Την εκδίκηση «βλέπουν» οι Αρχές ως πιθανό κίνητρο για τη δολοφονία του 47χρονου

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τη δολοφονία του 47χρονου Αλβανού το βράδυ της Δευτέρας 18/8 στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όπως έγραφε το DEBATER, περίπου στις 21.30 οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για έναν άνδρα που βρισκόταν θανάσιμα τραυματισμένος στη μέση του δρόμου, επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 200. Άμεσα το σημείο αποκλείστηκε από άνδρες της ΕΛΑΣ, ενώ, επί τόπου κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Τι δείχνει βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάμερες ασφαλείας της περιοχής «έδειξαν» ότι ο δράστης, είχε στήσει καρτέρι στο θύμα του σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κρύφτηκε πίσω από κάδους σκουπιδιών κι όταν πλησίασε το θύμα, βγήκε μπροστά του και τον πυροβόλησε. στο στήθος. Στη συνέχεια το πιστόλι έπαθε κάποια εμπλοκή και δεν μπόρεσε να πυροβολήσει ξανά, ωστόσο, η μία σφαίρα ήταν ικανή να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Έπειτα ο πιστολέρο ανέβηκε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο συνεργός του και εξαφανίστηκε στα στενά της περιοχής. Στο σημείο της δολοφονίας, εντοπίστηκε ένας κάλυκας κι ένα φυσίγγιο, από εννιάρι πιστόλι, που στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν ως κίνητρο για τη δολοφονία του 47χρονου κάποια εμπλοκή με την εγκληματική δράση του 37χρονου αδελφού του ως μέλος της αλβανικής μαφίας.

«Χωμένος» στον υπόκοσμο το θύμα και ο αδελφός του

Όπως έγινε γνωστό, το θύμα είναι ο Αρτούρ Μπασίμι, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2022, το θύμα είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τότε, η αστυνομία είδε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Τον Απρίλιο του 2024 είχε συλληφθεί και πάλι για παρόμοιες κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν αλβανικά ΜΜΕ, ο αδελφός του είναι ένας 38χρονος που δραστηριοποιείται στον αλβανικό και ελληνικό υπόκοσμο.

Σύμφωνα με το Top Channel της Αλβανίας, ο Μαρσέλ Μπασίμι συνελήφθη τον Ιούλιο του 2022 μαζί με άλλους δύο, για περιστατικό χρήσης όπλων στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι άλλοι δύο κατηγορούνται στην Αλβανία για τη δολοφονία του αστυνομικού Artan Cuku στα Τίρανα έξω από το σπίτι του, το 2017.