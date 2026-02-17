Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 22χρονος που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα (Φωτογραφία)

Στη σύλληψη ενός 22χρονου το πρωί της Δευτέρας 16/2 προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στον Άγιο Παντελεήμονα καθώς διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα έκριναν ύποπτο πεζό άνδρα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -4- πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στη συνέχεια σε έρευνα της οικίας του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-200- ταξιδιωτικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας,

εκτυπωτής,

μηχάνημα χάραξης καρτών με laser,

ηλεκτρονικός υπολογιστής και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.