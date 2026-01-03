Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Άγιοι Ανάργυροι: Πτώση από ταράτσα φέρνει διαρρήκτη στα χέρια της αστυνομίας

Ο 40χρονος διαρρήκτης νοσηλεύεται φρουρούμενος

Επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από σπίτι στους Αγίους Αναργύρους με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να συλληφθεί.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ένας 40χρονος αλλοδαπός, πακιστανικής υπηκοότητας, εισέβαλε χτες το βράδυ, στις 23:35 σε οικία στην οδό Μάχης Κρήτης στους Αγίους Αναργύρους, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέβηκε στην ταράτσα, από όπου έπεσε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο δεξί χέρι και πόδι.

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

