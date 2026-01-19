Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Αγία Βαρβάρα: Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα έκλεψαν δίκυκλο μπροστά από σπίτι (Βίντεο)

Για να ξεκλειδώσει το τιμόνι ο ένας άνδρας χρησιμοποίησε το πόδι του

Αγία Βαρβάρα: Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα έκλεψαν δίκυκλο μπροστά από σπίτι (Βίντεο)
Πηγή: Glomex
DEBATER NEWSROOM

Δύο άνδρες φορώντας κουκούλα και κράνος, τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01) περπατούσαν στην Αγία Βαρβάρα, όταν εντόπισαν παρκαρισμένο ένα λευκό μηχανάκι.

Η ΕΡΤ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οι δράστες να κλέβουν την μηχανή μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Το πόδι του χρησιμοποιεί ένας από τους άνδρες για να ξεκλειδώσει το τιμόνι, ενώ ο άλλος σπρώχνει τη ρόδα του οχήματος. Οι δύο δράστες τελικά έσυραν την μηχανή και απομακρύνθηκαν, χωρίς να εντοπιστούν άμεσα από τις Αρχές.

