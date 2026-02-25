Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Κατεβάζει ρολά με στάση εργασίας και 24ωρη απεργία

Η ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΔΕΔΥ: Κατεβάζει ρολά με στάση εργασίας και 24ωρη απεργία
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ της Αττικής προκήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11.00 π.μ.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ημέρα ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης για την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής, ενώ καλείται συγκέντρωση στις 8.30 π.μ. στο Εφετείο Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που εργάζονται την ημέρα εκείνη, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ θα γίνουν και αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ