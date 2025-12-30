Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Αχαρνές: Ρομά επιτέθηκαν σε υπαλλήλους απορριμματοφόρου με πέτρες – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Οι δράστες επέβαιναν σε οχήματα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 11:59

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Αχαρνές, στη στάση λεωφορείων Ισιδ., στην περιοχή Αυλίζα, όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή σκουπιδιών και οι υπάλληλοι δέχθηκαν λεκτική επίθεση από Ρομά επιβάτες δύο οχημάτων.

Στη συνέχεια, ένας εκ των επιβαινόντων πέταξε πέτρα από την οποία τραυματίστηκε ένας υπάλληλος και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες καταζητούνται από την αστυνομία.

