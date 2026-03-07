Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 82χρονος συνταξιούχος γιατρός στην Αχαΐα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύμφωνα με το tempo24.news,τη Δευτέρα το μεσημέρι, στον Ανακριτή Πατρών, θα απολογηθεί ο συνταξιούχους μαιευτήρας της Πάτρας που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης του 82χρονου γιατρού που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Στο σπίτι του συνταξιούχου γιατρού στο Ρίο της Αχαΐας εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) παιδικής πορνογραφίας, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία είναι συγγενικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

“Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.