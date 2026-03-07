Αχαΐα: Αυτός είναι ο 82χρονος γιατρός που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία – Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στην σύλληψη του

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 82χρονο γιατρό στην Αχαΐα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία καθώς στην κατοχή βρέθηκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων παιδιών, είχε στην κατοχή του, ο συνταξιούχος γυναικολόγος Γ.Ρ που συνελήφθη στο Ρίο της Πάτρας με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.

Το ακόμη πιο σοκαριστικό που αποκάλυψε η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, είναι πως μεταξύ των αρχείων που είχε στο κινητό του τηλέφωνο ο 82χρονος, ήταν και φωτογραφίες των δυο εγγονιών του, τις οποίες είχε τραβήξει ο ίδιος και τα απεικόνιζε σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Το σήμα από τις Η.Π.Α και η έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, oι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 82χρονου, μετά από πληροφορίες που έλαβαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τις οποίες χρήστης, είχε «κατεβάσει» υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο και ενδεχομένως «έχει πρόσβαση σε ανήλικα».

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ξεκίνησαν άμεσα έρευνα, εντοπίζοντας την ip του υπόπτου. Το πρωί της Παρασκευής, κλιμάκιο της δίωξης μετέβη στο σπίτι του 82χρονου και παρουσία εισαγγελέα έκαναν «φύλλο και φτερό» τους χώρους.

Κατάσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του συνταξιούχου μαιευτήρα και τρεις σκληρούς δίσκους. Βρέθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων απεικονίζονται και ανήλικα άτομα κάτω των δώδεκα ετών.

Μεταξύ των αρχείων υπήρχαν και οι φωτογραφίες των γυμνών εγγονιών του.

Στον ανακριτή την Δευτέρα ο 82χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 82χρονος συνταξιούχος γιατρός στην Αχαΐα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύμφωνα με το tempo24.news, τη Δευτέρα το μεσημέρι, θα απολογηθεί ο συνταξιούχους μαιευτήρας της Πάτρας που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

“Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.