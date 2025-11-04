Ζελένσκι: Θα θέλαμε ο Όρμπαν να μην μπλοκάρει την ένταξη μας στην ΕΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά τη γνώμη του για τον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, όσον αφορά τη στάση του, ως σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, απέναντι στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα, Τρίτη (04/11) τον Βίκτορ Όρμαν να “μην εμποδίζει” την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα θέλαμε πράγματι ο Ούγγρος πρωθυπουργός να μας στηρίξει ή τουλάχιστον να μην μας μπλοκάρει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τη διεύρυνση της ΕΕ που οργανώθηκε από το Euronews στις Βρυξέλλες.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has harshly criticised Hungarian Prime Minister Viktor Orban for blocking his country's ambitions to join the European Union, describing his unwavering veto as "specific support" for Russian President Vladimir Putin.#EnlargementSummit pic.twitter.com/hXeHKtbwlP— euronews (@euronews) November 4, 2025

Έχει σταματήσει η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Γρήγορα ξεκίνησε η διαδικασία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, η οποία εδώ και αρκετούς μήνες έχει σταματήσει, αν και υπάρχουν σημάδια ότι μπορεί να εξελιχθεί με θετικό τρόπο, αναφέρει η Κομισιόν.

Μακρά και περίπλοκη είναι η ενταξιακή διαδικασία, η οποία απαιτεί την ομοφωνία των 27 χωρών μελών σε κάθε νέο στάδιο. Αλλά ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποφάσισε να «παγώσει» ντε φάκτο την ενταξιακή διαδικασία κάνοντας χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας που διαθέτει.

Ο Όρμπαν, που καλλιεργεί σχέσεις εγγύτητας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στην ΕΕ θα «βλάψει» την ΕΕ. Χωρίς το πράσινο φως του Ούγγρου πρωθυπουργού δεν μπορεί να σημειωθεί καμιά πρόοδος.

«Δεν νομίζω ότι έχω κάτι να προσφέρω στον Βίκτορ Όρμπαν», δήλωσε ο Ζελένσκι, επικαλούμενος αυτό το μπλοκάρισμα. «Νομίζω ότι ο Βίκτορ Όρμπαν έχει κάτι να προσφέρει στην Ουκρανία, η οποία προστατεύει σήμερα όλη την Ευρώπη από τη Ρωσία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όρμπαν ουδέποτε έκρυψε την αντίθεσή του στην υποψηφιότητα αυτή, εκτιμώντας για πολλούς λόγους, ότι η Ουκρανία, χώρα που συνορεύει με τη δική του, δεν είναι έτοιμη να προσχωρήσει στην ΕΕ. Για αρκετά χρόνια, η αντίθεση αυτή παρέμεινε σιωπηλή.

Σε ένα πασίγνωστο πλέον διπλωματικό θέμα τον Δεκέμβριο του 2023, ο Όρμπαν είχε δεχτεί ακόμη και να αποχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών των 27, όταν οι ομόλογοί του αποφάσισαν να ανοίξουν τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν επίσημα στις 25 Ιουνίου 2024.

Ωστόσο, λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, το ήδη ευαίσθητο θέμα της Ουκρανίας έχει γίνει εκρηκτικό. Και η ένταξή της στην ΕΕ έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο.