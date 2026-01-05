Υεμένη: Πάνω από 400 τουρίστες αποκλείστηκαν στο νησί Σοκότρα λόγω συγκρούσεων

Περισσότεροι από 400 τουρίστες έχουν αποκλειστεί στο νησί Σοκότρα της Υεμένης, στην Αραβική Θάλασσα, αφού ακυρώθηκαν οι πτήσεις τους λόγω των συγκρούσεων στη χώρα, όπως ανέφεραν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι και ένας ταξιδιωτικός πράκτορας.

Εδώ και πολλές ημέρες παρουσιάζονται προβλήματα στις πτήσεις από και προς την Υεμένη, λόγω των συγκρούσεων μεταξύ των αυτονομιστών του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC) το οποίο υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Το νησί Σοκότρα, το «Γκαλαπάγκος του Ινδικού Ωκεανού», προσελκύει πολλούς τουρίστες. Η UNESCO το έχει συμπεριλάβει στον κατάλογο των περιοχών παγκόσμιας κληρονομιάς.

Αφότου η αναγνωρισμένη κυβέρνηση κήρυξε κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στα τέλη Δεκεμβρίου, ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις, εσωτερικού και διεθνείς, συμπεριλαμβανομένων και των τριών εβδομαδιαίων πτήσεων που μεταφέρουν τουρίστες από το Άμπου Ντάμπι, εξήγησε ένας τοπικός αξιωματούχος. Σήμερα, παραμένουν στο νησί 416 τουρίστες και τουλάχιστον οι 60 από αυτούς είναι Ρώσοι.

Παρόμοιος είναι ο αριθμός που έδωσε και ένας ταξιδιωτικός πράκτορας από το Σοκότρα.

Οι περισσότεροι από τους τουρίστες πηγαίνουν στο νησί μέσω των ΗΑΕ, του κυριότερου υποστηρικτή του STC, το οποίο ελέγχει το νησί.

Τα τέσσερα νησιά και οι δύο βραχονησίδες που συναποτελούν το αρχιπέλαγος Σοκότρα με τους 50.000 κατοίκους έχουν γλιτώσει από τις αιματηρές συγκρούσεις της τελευταίας δεκαετίας στην ηπειρωτική χώρα.

Ένας διπλωμάτης δυτικής χώρας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεκάδες» ξένοι τουρίστες, που πήγαν στο Σοκότρα για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, έχουν εγκλωβιστεί εκεί αφού ακυρώθηκαν οι πτήσεις τους. «Καλούν τις πρεσβείες τους για να τους απομακρύνουν. Οι πρεσβείες επικοινώνησαν με τις κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ» ζητώντας τους να διευκολύνουν την επιχείρηση απομάκρυνσης των τουριστών.

Άλλος διπλωμάτης είπε ότι μεταξύ των τουριστών είναι Βρετανοί, Γάλλοι και Αμερικανοί. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας έκανε λόγο και για δύο Κινέζους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Ματσέι Βέβιορ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι υπάρχουν και Πολωνοί τουρίστες στο Σοκότρα, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις που εκτελεί μια εταιρεία των ΗΑΕ έχουν διακοπεί μέχρι και αύριο Τρίτη.

Την Παρασκευή, οι δυνάμεις της Yεμενίτικης κυβέρνησης που υποστηρίζονται από τη Σ. Αραβία εξαπέλυσαν επίθεση σε θέσεις του STC στην επαρχία Χαντραμούτ.