Ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη Τραμπ – Ευρωπαίων ηγετών και Ζελένσκι
Η συνάντηση πραγματοποιείται με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό θέσεων
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικτυακή σύνοδος μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, των Ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.
Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό θέσεων, ενόψει της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα.
Συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα
Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Αλάσκα για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί τριάμισι χρόνια και αποτελεί τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι για να επιτευχθεί ειρήνη, οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανταλλαγή εδαφών, παρά τις δεκάδες χιλιάδες απώλειες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.
