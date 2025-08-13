Ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη Τραμπ – Ευρωπαίων ηγετών και Ζελένσκι

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικτυακή σύνοδος μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, των Ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό θέσεων, ενόψει της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Αλάσκα για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί τριάμισι χρόνια και αποτελεί τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι για να επιτευχθεί ειρήνη, οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανταλλαγή εδαφών, παρά τις δεκάδες χιλιάδες απώλειες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.