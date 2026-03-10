Washington Post: Οι ΗΠΑ ξόδεψαν περισσότερα από 5,6 δισεκατομ. δολάρια σε πυρομαχικά μόλις το πρώτο 48ωρο του πολέμου με το Ιράν

Η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν φαίνεται να καταναλώνει με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στο πρώτο 48ωρο των επιθέσεων.

Την πληροφορία δημοσίευσε η «Washington Post», επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, γεγονός που έχει εντείνει τον προβληματισμό σχετικά με την ταχύτητα εξάντλησης των αποθεμάτων ορισμένων από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ανησυχία για τα αποθέματα πυρομαχικών

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο η στρατιωτική εκστρατεία επηρεάζει τη συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς η κατανάλωση προηγμένων πυρομαχικών καταγράφεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ήδη από τις πρώτες ημέρες των επιχειρήσεων.

Προκειμένου να συνεχιστεί η στρατιωτική επιχείρηση, ο Λευκός Οίκος αναμένεται να ζητήσει από το Κογκρέσο την έγκριση συμπληρωματικού αμυντικού προϋπολογισμού μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πακέτο ενδέχεται να ανέλθει σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως από βουλευτές του Δημοκρατικό Κόμμα, οι οποίοι έχουν ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για την περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση.

Η απάντηση του Πενταγώνου

Απαντώντας στις ανησυχίες για τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν πλήρως επιχειρησιακά έτοιμες.

«Το υπουργείο Άμυνας διαθέτει όλα όσα χρειάζονται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και τον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος και με οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα», δήλωσε.

Στροφή σε πιο οικονομικά πυρομαχικά

Καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις θα στραφούν περισσότερο στη χρήση βομβών καθοδήγησης λέιζερ, οι οποίες είναι σημαντικά φθηνότερες σε σχέση με προηγμένα πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας.

Ο αναλυτής του Center for Strategic and International Studies, Μαρκ Κάνσιαν, σημείωσε ότι μια τέτοια προσαρμογή μπορεί να περιορίσει αισθητά το κόστος των επιχειρήσεων.

«Το κόστος μπορεί να πέσει από εκατομμύρια δολάρια ανά βλήμα σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από 100.000 δολάρια», ανέφερε.

Μεταφορά αντιαεροπορικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στη μετακίνηση πρόσθετων αμυντικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στοιχεία του αντιπυραυλικού συστήματος THAAD μεταφέρονται από τη Νότια Κορέα προς την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, συστήματα Patriot μετακινούνται από τον Ινδο-Ειρηνικό, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με πυραύλους και drones από την πλευρά του Ιράν.