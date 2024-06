Ατύχημα είχε η πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας, κόρη της εκλιπούσης Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Φιλίππου και αδελφή του βασιλιά Καρόλου.

Συγκεκριμένα, η 73χρονη πριγκίπισσα Άννα υπέστη τραύματα ύστερα από πτώση που φαίνεται να είχε από το άλογό της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, η πριγκίπισσα Άννα νοσηλεύεται από το απόγευμα της Κυριακής 23/6 στο νοσοκομείο με διάσειση και ελαφρά τραύματα.

“Ο βασιλιάς ενημερώθηκε λεπτομερώς και μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια στέλνει τις θερμότερες ευχές του στην πριγκίπισσα για ταχεία ανάρρωση“, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Princess Anne is in hospital with a concussion. She was walking on her estate and her injuries are consistent with an impact from a horse’s head or legs.



The trip to Canada for the entombment of the Unknown Soldier in St. John's on July 1 is OFF. pic.twitter.com/6wV3DuVcrX