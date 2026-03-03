Βρετανία: Στέλνει στην Κύπρο F-35, ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones και το αντιτορπιλικό HMS Dragon

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon, καθώς και ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενίσχυση των αμυντικών του επιχειρήσεων και της παρουσίας του σε κρίσιμες περιοχές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα την εθνική ασφάλεια και τη στήριξη των συμμάχων του.

«Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση Στάρμερ

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί.

Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και ότι το HMS Dragon θα αποσταλεί στην περιοχή.