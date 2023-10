Συνεχίζεται το μπαλάκι των ευθυνών ανάμεσα σε Ισραήλ και την πλευρά των Παλαιστίνιων σχετικά με τις ευθύνες για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα με τους εκατοντάδες νεκρούς.

Μετά την Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία αρνείται την εμπλοκή της στο αιματηρό συμβάν, το Ισραήλ απαντάει με αποδεικτικά στοιχεία θέλοντας να κατηγορήσει τους Ισλαμιστές, τα οποία μάλιστα ισχυρίζεται πως έχει στην κατοχή του και το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Συγκεκριμένα η πλευρά του Ισραήλ παρουσίασε ένα υλικό προκειμένου να αποδείξει αυτό που στηρίζει από την πρώτη στιγμή που έγινε η επίθεση με ρουκέτα στο νοσοκομείο της Γάζας.

«Οι αποδείξεις, τις οποίες μοιραζόμαστε μαζί σας, επιβεβαιώνουν ότι η έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας προκλήθηκε από την εκτόξευση ρουκέτας της Ισλαμικής Τζιχάντ που αστόχησε», δήλωσε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Η επαγγελματική αυτή ανάλυση βασίζεται σε πληροφορίες, στα επιχειρησιακά συστήματα και σε αεροπορικές εικόνες», εξήγησε.

Ο εκπρόσωπος του στρατού συγκεκριμένα έδωσε στη δημοσιότητα χάρτες και ένα ηχητικό ντοκουμέντο, όπου παρουσιάζεται μια συνομιλία μεταξύ δύο μελών της Χαμάς και στην οποία ακούγονται να λένε ότι για το πλήγμα ευθύνεται η Ισλαμική Τζιχάντ.

Συγκεκριμένα ο διάλογος αναφέρει:

Άτομο 1: Σου λέω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έναν πύραυλο σαν αυτόν να πέφτει και γι’ αυτό λέμε ότι ανήκει στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Άτομο 2: Τι;

Άτομο 1: Λένε ότι ανήκει στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Άτομο 2: Είναι από εμάς;

Άτομο 1: Έτσι φαίνεται!

Άτομο 2: Ποιος το λέει αυτό;

Άτομο 1: Λένε ότι τα θραύσματα από τον πύραυλο δεν μοιάζουν να προέρχονται από ισραλινό πύραυλο αλλά από τοπικό.

Άτομο 2: Τι λες [όνομα];

(Σιωπή)

Άτομο 2: Για όνομα του Θεού, δεν μπορούσε να εκραγεί σε κάποιο άλλο μέρος;

Άτομο 1: Τον έριξαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο.

Άτομο 2: Τι;!

Άτομο 1: Τον έριξαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο al Ma’amadani, η εκτόξευση απέτυχε και έπεσε πάνω τους.

Άτομο 2: Υπάρχει ένα νεκροταφείο από πίσω;

Άτομο 1: Ναι, το al Ma’amadani είναι μέσα στο κτιριακό συγκρότημα.

Βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Γάζα: Νέο βίντεο από το Ισραήλ

Παράλληλα, ένα νέο βίντεο με πλάνα από το νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist μετά το χτύπημα στη Γάζα έδωσαν στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών στην πρωινή του ενημέρωση να επιμένει ότι η ευθύνη βαραίνει την παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, περιέχονται εικόνες από τους κρατήρες που προκαλούν πύραυλοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ενώ, όπως υποστηρίζουν οι IDF, τέτοιος κρατήρας δεν υπήρξε στο νοσοκομείο μετά το φονικό χτύπημα το βράδυ της Τρίτης.

Στη συνέχεια, με νέο βίντεο, το Ισραήλ παρουσιάζει την στιγμή που το νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίζεται σκοτώνοντας εκατοντάδες αμάχους.

«Για εκείνους που ακόμα διερωτώνται τι συνέβη στο νοσοκομείο Αλ- Αχλί στη Γάζα χθες βράδυ, εμείς έχουμε αποδείξεις», σχολιάζει το Ισραήλ δημοσιεύοντας το βίντεο.

Στο βίντεο που προέρχεται από κάμερα του Channel 12, το Ισραήλ ισχυρίζεται πως μία από τις ρουκέτες που φαίνονται να εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας, καταλήγει στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο, μπορεί κανείς να δει τις ρουκέτες να εκρήγνυνται πάνω στο νοσοκομείο, μια πιθανή απόδειξη ότι προήλθαν από τη Γάζα.

Βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Γάζα: Την οπτική του Ισραήλ μοιράστηκε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν που βρίσκεται στο Ισραήλ από το πρωί της Τετάρτης δήλωσε ότι το σχόλιο που έκανε κατά την άφιξή του στο Τελ Αβίβ ότι «με βάση αυτό που είδε», το χθεσινό πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας πραγματοποιήθηκε «από την αντίπαλη πλευρά»και βασίζεται σε στοιχεία που του έδειξε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

«Ήθελα να είμαι εδώ σήμερα για έναν απλό λόγο. Θέλω ο λαός του Ισραήλ, οι άνθρωποι στον κόσμο να γνωρίζουν πού βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν είπε ότι η Χαμάς «διέπραξε τέτοιες φρικαλεότητες που κάνουν το Ισλαμικό Κράτος να φαίνεται ‘κάπως λογικό’».

«Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί όλο τον παλαιστινιακό λαό και του έχει φέρει μόνο δεινά», τόνισε στη συνέχεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης: «Είμαι βαθιά λυπημένος και εξοργισμένος για τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο της Γάζας χθες. Με βάση αυτά που έχω δει, φαίνεται ότι έγινε από την άλλη πλευρά, όχι από εσάς. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που δεν είναι σίγουροι, οπότε πρέπει να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα».

