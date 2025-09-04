Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο θρύλος της μόδας και τα 20 μυστικά στυλ για κάθε γυναίκα

Ο Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του την Πέμπτη 4/9. Ο Αρμάνι αποτέλεσε παγκόσμιο σύμβολο του ιταλικού στιλ και της κομψότητας, συνδυάζοντας το δημιουργικό του ταλέντο με την επιχειρηματική διορατικότητα, διευθύνοντας έναν οίκο που σημείωνε ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σχετικά με τον τρόπο που έβλεπε τη γυναίκα και σχεδίαζε ρούχα, είχε δηλώσει: «Στα σόου μου, υπάρχουν μακριές φούστες, κοντές φούστες, φαρδιά και στενά παντελόνια.

Έχω δώσει τη μέγιστη ελευθερία στις γυναίκες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες αν είναι σκεπτόμενες. Έχω κουραστεί να ακούω τη λέξη “τάση”. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε για τη γυναίκα του σήμερα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν τάσεις».

Πριν λίγους μήνες, ο Αρμάνι τιμήθηκε για τα 20 χρόνια της υψηλής ραπτικής συλλογής Armani Privé με μια έκθεση στο Armani/Silos του Μιλάνου, με τίτλο «Giorgio Armani Privé 2005–2025: Twenty Years of Haute Couture». Η έκθεση συνέπιπτε και με τα 50 χρόνια από την ίδρυση του οίκου, γιορτάζοντας τη δημιουργικότητα, την δεξιοτεχνία και την κομψότητα.

Παρουσιάστηκαν πάνω από 150 κομμάτια couture σε τέσσερα θεματικά επίπεδα, με τη φροντίδα και την επίβλεψη του ίδιου του Armani.

Ανάμεσα στα πιο εμβληματικά κομμάτια ξεχώρισαν εμφανίσεις από κόκκινα χαλιά, όπως η δημιουργία για την Cate Blanchett στα Όσκαρ του 2007, το strapless φόρεμα της Jennifer Lopez το 2010, η κεντημένη τουαλέτα της Nicole Kidman το 2021 και η τουαλέτα της Demi Moore στη Χρυσή Σφαίρα του 2025.

Οι 20 συμβουλές του Τζόρτζιο Αρμάνι για να παραμένει μια γυναίκα πάντα κομψή και στυλάτη

1. Πάντα θεωρούσα τα t-shirts, το Α και το Ω στην αλφάβητο της μόδας.

2. Η διαφορά του στυλ από τη μόδα, είναι η ποιότητα.

3. Πιστεύω ότι τα ρούχα μου μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους μία καλύτερη εικόνα του εαυτού τους, γεμάτη χαρά και αυτοπεποίθηση.

4. Τα τζιν αντιπροσωπεύουν τη δημοκρατία στη μόδα.

5. Αγαπώ τα διαχρονικά πράγματα που στο πέρασμα του χρόνου γίνονται ζωντανές αποδείξεις της τελειότητας.

6. Για να δημιουργήσεις κάτι εξαιρετικό, πρέπει η σκέψη σου να είναι αδιάκοπα επικεντρωμένη στην παραμικρή λεπτομέρεια.

7. Πάντα ήθελα να ντύνω τη γυναίκα που ζει και εργάζεται, όχι τη γυναίκα ενός πίνακα ή μιας φωτογραφίας.

8. H διαφορά μεταξύ του στυλ και της μόδας είναι η ποιότητα.

9. Είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργείς κάτι εντυπωσιακό και εφήμερο, από το να φτιάχνεις κάτι κλασικό αλλά την ίδια στιγμή επίκαιρο.

10. Οι τάσεις μόδας έχουν ημερομηνία λήξης. Το να χτίσεις ένα κομψό στυλ που βασίζεται σε κλασικές, μίνιμαλ αξίες είναι αθάνατο.

11. Κομψός δεν είναι αυτός που τον προσέχεις εκείνη τη στιγμή γι’ αυτό που φορά, αλλά αυτός που θα θυμάσαι αύριο, μεθαύριο, για πάντα.

12. Ένα άρωμα είναι κάτι περισσότερο από ένα εκχύλισμα. Είναι η υπογραφή σου.

13. Κάθε ρούχο και αξεσουάρ που σχεδιάζω είναι φορέσιμο, πρακτικό και απευθύνεται στις ανάγκες των πελατών μας.

14. Το στυλ είναι η πραγματική πολυτέλεια, όχι η μόδα.

15. Προτίμησε ρούχα που είναι φτιαγμένα από κλασικά, ποιοτικά υφάσματα χωρίς περιττά στολίδια. Θα κρέμονται για πάντα στην ντουλάπα σου.

16. Οι πιο καλοντυμένοι είναι πάντα εκείνοι που σου δίνουν την εντύπωση ότι δεν προσπάθησαν πολύ για να χτίσουν μία όμορφη εμφάνιση.

17. Η απλότητα θα κάνει πάντα τη διαφορά.

18. Το να είσαι σέξι είναι ζήτημα αυτοπεποίθησης.

19. Ένα φτηνό ζευγάρι παπούτσια είναι κακή οικονομία. Τα παπούτσια είναι η βάση της γκαρνταρόμπας σου.

20. Τα μαύρα και τα σκούρα μπλε κοστούμια θα είναι πάντα πιο κομψά από οποιοδήποτε άλλο χρώμα.