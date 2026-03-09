Τζόρτζια: Η σύζυγος του εκπαιδευτικού που σκοτώθηκε σε φάρσα ζητάει να αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά των μαθητών

Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες εναντίον των μαθητών που εμπλέκονται στην φάρσα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 40χρονου εκπαιδευτικού στην Τζόρτζια των ΗΠΑ ζήτησε η σύζυγός του.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τζέισον Χιούζ γλίστρησε ενώ κυνηγούσε τους μαθητές επειδή είχαν καλύψει τον κήπο του σπιτιού του στην πόλη Γκέινσβιλ στη Τζόρτζια με χαρτί υγείας, στο πλαίσιο φάρσας που αποτελούσε παράδοση του σχολείου εδώ και χρόνια. Ο πατέρας δύο παιδιών «ήταν ενθουσιασμένος και περίμενε να τους πιάσει επ’ αυτοφώρω», δήλωσε η σύζυγός του, Λάουρα, στους New York Times.

Η οικογένεια «υποστηρίζει πλήρως την απόσυρση των κατηγοριών για όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε η χήρα, λέγοντας ότι ο σύζυγός της αγαπούσε τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

«Πρόκειται για μια τραγωδία και η οικογένειά μας είναι αποφασισμένη να αποτρέψει μια άλλη τραγωδία που θα καταστρέψει τη ζωή των μαθητών», συνέχισε η Λάουρα, η οποία είναι επίσης καθηγήτρια μαθηματικών στο ίδιο γυμνάσιο. «Αυτό θα ήταν αντίθετο με την αφοσίωση που έδειξε ο Τζέισον σε όλη του τη ζωή, επενδύοντας στη ζωή αυτών των παιδιών», συμπλήρωσε.

Ένας από τους μαθητές, ο Τζέιντεν Γουάλας, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών, αφού η αστυνομία τον κατηγόρησε για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η μοιραία φάρσα

Ο 40χρονος καθηγητής βγήκε από το σπίτι του και περπάτησε προς τα οχήματα στα οποία επιβιβάζονταν ο Τζέιντεν και τέσσερις ακόμη έφηβοι προκειμένου να διαφύγουν από την περιοχή, αφού είχαν ρίξει χαρτιά υγείας στο σπίτι του. Ο εκπαιδευτικός σκόνταψε και έπεσε στο δρόμο, ο οποίος ήταν ολισθηρός από τη βροχή, και παρασύρθηκε από το φορτηγάκι του Γουάλας καθώς έφευγε.

Οι έφηβοι σταμάτησαν για να δουν τι είχε πάθει ο Χιουζ και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ο καθηγητής άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι κατηγορούμενοι ως συνεργοί του Γουάλας -Ελιτζάι Οουένς, Έιντεν Χακς, Άνα Κάθριν Λουκέ και Αριάνα Κρουζ- συνελήφθησαν έξω από το σπίτι του Χιουζ και κατηγορήθηκαν για παράνομη εισβολή και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Το δυστύχημα συνέβη λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των σχολικών αρχών προς τους μαθητές να σταματήσουν τις φάρσες.

«Οι καρδιές μας ράγισαν. Ο Τζέισον Χιουζ ήταν ένας στοργικός σύζυγος, ένας αφοσιωμένος πατέρας, ένας παθιασμένος δάσκαλος, μέντορας και προπονητής που τον αγαπούσαν και τον σέβονταν οι μαθητές και οι συνάδελφοί του. Έδωσε τόσα πολλά σε τόσους πολλούς με διάφορους τρόπους. Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι με τη σύζυγό του και την οικογένειά του», ανέφερε η σχολική περιφέρεια.

